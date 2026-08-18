Подобається, коли вона робить сальто: Вільямс – про Костюк після поразки в очному протистоянні

Легендарна Серена Вільямс після поразки від Марти Костюк та Пейтон Стернс у матчі 1/16 фіналу парного розряду турніру WTA 1000 у Цинциннаті висловилась про українську тенісистку.

Її слова із пресконференції передає TennisLegends.

Американка згадала їхнє спільне тренування. Вона заявила, що їй було приємно ближче познайомитись із чинною другою ракеткою України.

"З Мартою я тренувалася на Вімблдоні, і це було просто щось інше. Було дуже приємно. Було, правда, чудово потренуватися з нею, трохи дізнатися про неї, наскільки я могла, під час тренування та спільної роботи. Це було весело. І так, мені справді подобається, коли вона робить сальто", – з усмішкою сказала Серена.

Зазначимо, що в ніч із 17 на 18 серпня Серена вперше з 2022 року зіграла в одній парі з Вінус Вільямс. Зіркові сестри поступились українсько-американському дуету у трьох сетах.

В наступному колі парі Костюк/Стернс протистоятимуть Го Ханьюй і Крістіна Младенович. Вони в попередньому раунді здолали Людмилу Кіченок та Мію Като.