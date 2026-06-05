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Сачко не зумів вийти у півфінал турніру в Чехії

Станіслав Матусевич — 5 червня 2026, 15:38
Сачко не зумів вийти у півфінал турніру в Чехії
Віталій Сачко
Getty Images

Віталій Сачко (210) не зумів вийти у півфінал турніру серії челенджер у чеському Простейові. У чвертьфінальному матчі українець поступився шостому сіяному словаку Алексу Молчану (110).

Гра тривала 2 години 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 1:6, 4:6.

У вирішальній партії українець поступався 1:4, скоротив розрив до мінімального 4:5 і мав брейк-пойнт у десятому геймі, однак вирівняти становище не зміг.

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, зробив 3 помилки на подачі та 6 брейків.

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Простейов, Чехія, грунт
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Чвертьфінал, 5 червня

Віталій Сачко (Україна) – Алекс Молчан (Словаччина) 6:3, 1:6, 4:6

Суперники зустрічалися вдруге, українець поки не перемагав.

Нагадаємо, напередодні у Простейові Сачко переміг у матчі другого кола чеха Віта Копржіву (66).

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