Гофф допомогла Сабалєнці завершити сезон першою ракеткою світу

Польська тенісистка Іга Швьонтек програла у другому турі групового етапу Підсумкового турніру WTA американці Коко Гофф, що означає, що вона втратила теоретичні шанси на завершення сезону у статусі першої ракетки світу.

Вперше в кар'єрі на позиції №1 закінчить сезон "нейтральна" спортсменка Аріна Сабалєнка.

Відзначимо, що білоруська тенісистка виграла два перші матчі на Підсумковому турнірі WTA, обігравши Чжен Ціньвень (6:3, 6:4) і Жасмін Паоліні (6:3, 7:5). У лайв-рейтингу Сабалєнка набрала 9416 очок, Швьонтек навіть при умові виграшу турніру тепер не зможе набрати більше 9270 рейтингових балів.

Сабалєнка цього сезону виграла Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат США, а також престижні турніри в Цинциннаті і в Ухані. Вона випередила Швьонтек у світовому рейтингу 21 жовтня, коли з Іги списали штрафні бали за неучасть в передбаченій кількості турнірів категорії WTA 500.