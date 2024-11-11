Алькарас поступився Рууду на старті Підсумкового турніру ATP

Іспанський тенісист Калрос Алькарас поступився норвежцю Касперу Рууду на старті групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 7:5. Норвежець 5 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 4 з 4 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що у другому сеті Рууд поступався 2:5, проте зміг виграти п'ять геймів підряд. Для нього це перша перемога над Алькарасом.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Група В, 1 тур

11 листопада

Каспер Рууд (Норвегія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:1, 7:5

Раніше відбулися матчі 1 туру в групі А, де Яннік Сіннер впевнено здолав австралійця Алекса Де Мінора, а американець Тейлор Фріц розібрався з росіянином Даніїлом Мєдвєдєвим.

Напередодні завершився Підсумковий турнір серед жінок, де чемпіонкою стала американська тенісистка Коко Гофф. У божевільному фіналі вона перемогла Чжен Ціньвень.