Бірк Рууд – біохакер, що "зламав" фрістайл та першим підкорив повітря

Якщо не знаєте, з чого почати дивитися зимові Олімпійські ігри – увімкніть фрістайл. І не важливо, що там одразу 7 дисциплін, можна обрати будь-яку, бо кожна з них швидка і проста у розумінні. А головне – неймовірно ефектна.

Просто подивіться на стрибки у бігейрі! Один стрибок, одна мить у повітрі, яка, завдяки майстерності спортсменів, перетворюється у щось особливе. Щось, після чого залишається такий приємний посмак.

І один герой – перша людина, що підкорила повітря на Олімпійських іграх.

Норвежець Бірк Рууд – перший і поки єдиний олімпійський чемпіон у бігейрі. Його називають "Busi Boy" (у перекладі – "зайнятий хлопець"), він володіє бізнесом, а ще він – біохакер.

Історія Бірка – про неосяжну любов. Настільки сильну, що лиж виявилося замало. В якийсь момент Рууд почав займатися і сноубордингом. Чого не зробиш, коли хочеш навчитись літати.

Унікальний з самого початку

Вже з дитинства було зрозуміло, що Бірк Рууд має велике майбутнє у фрістайлі. Він виправдав очікування ще у 15-річному віці, коли здобув золоту медаль на Юнацьких Олімпійських іграх 2016.

Чудовий старт кар'єри.

Того ж 2016 року юний норвежець дебютував на етапі Кубку світу – показав 15-й результат у слоупстайлі. А вже за рік, на домашньому етапі в Норвегії Рууд вперше виграв золото – вже в бігейрі.

У світі є багато спортсменів, які виступають в кількох дисциплінах фрістайлу, і навіть є ті, які сильні в усіх видах фріскі (слоупстайл, бігейр, хафпайп). Але Рууд виділяється навіть серед них.

Ще у сезоні-2019/20 юний Рууд взяв участь у найбільшій кількості змагань Кубку світу, показавши 10 результатів одразу в трьох дисциплінах!

Саме тоді він "зламав" фрістайл – до нього ніхто не наважувався це зробити, після – ніхто не ризикнув повторити.

Ба більше, він ще й став першим в історії, хто вийшов у фінали в усіх трьох дисциплінах протягом одного сезону. Ці результати дозволили йому виграти перший Кришталевий глобус в бігейрі.

Бірк Рууд Photo: Noah Wallace

"Поки це відбувалося, я не усвідомлював, що в мене був один з найкращих сезонів, як у змагальному плані, так і, мабуть, у плані катання на лижах. Але, знаєте, ти просто виходиш на поле і виконуєш свою роботу. А потім, коли все закінчується, думаєш: "Ого, чорт забирай, це був божевільний сезон", – розповідав Бірк.

День, коли змінилося все

У липні 2020 року батько Рууда серйозно захворів – лікарі виявили рак. А вже у квітні 2021-го його не стало. Це серйозно вплинуло на молодого хлопця, який лише нещодавно відсвяткував день народження (виповнився 21 рік).

"Після того, як мій тато захворів, я по-новому поглянув на життя, на те, що для мене важливо. Змагання, результати чи щось інше не мали значення. Це дало мені новий погляд на речі та новий спосіб мислення: "я роблю це, бо це весело". Це робота, яку я люблю. Звичайно, ти хочеш добре впоратися, але зараз головне – зробити все якнайкраще. Раніше, можливо, я думав про перемогу, але тепер головне – якомога краще пробігти дистанцію, бо це дає мені найкраще відчуття. Я більше зосереджений на завданнях, а радість, яку я отримую, важливіша за результати", – говорив Бірк.

Його світ і філософія змінилися. Він перестав обтяжувати себе очікуваннями й цілями, і це допомогло злетіти настільки високо, щоб підкорити повітря – Рууд став першим в історії олімпійським чемпіоном у бігейрі.

Це сталося в Пекіні-2022, коли бігейр вперше в історії став олімпійською дисципліною. Бірк став чемпіоном достроково, тож у фіналі, під час останньої спроби, вирішив влаштувати шоу – так на нього схоже.

Він виїхав на трасу з норвезьким прапором у лівій руці, виконав оберт із захватом, чисто приземлився, а потім розгорнув червоно-біло-синій стяг за собою.

А потім повернувся до камер та звернувся до батька: "Тату, ти зі мною".

Він "зламав" фрістайл – а потім зламався сам

Вже за рік після підкорення олімпійського олімпу Бірк зробив неймовірне – виграв одночасно три (!) загальні заліки Кубку світу: у слоупстайлі, бігейрі та фріскі.

Однак цього йому було замало, тож Рууд вирішив підкорити нову, неймовірну вершину – почав змагатися ще й у сноубордингу.

Ні, знайомство зі сноубордом розпочалося ще у 2021 році, після смерті батька. Проте спершу це було просто хобі. Але вже у квітні 2023-го він вирішив вийти на професійний рівень та взяв участь у двох змаганнях Europa Cup – 4 та 2 місця.

"Мені подобався процес вивчення цих трюків і боротьби з ними. Я насправді почав вірити, що зможу стати найкращим у світі в обох дисциплінах одночасно", – казав Рууд.

Але це було вже занадто, навіть для нього.

Вже невдовзі тіло почало не витримувати навантажень. Ще б пак, займатися фрістайлом виснажливо. А поєднувати його зі сноубордингом – – на межі фантастики. Згодом він не витримав і морально.

Спершу Бірк серйозно захворів, що фактично поставило крапку на його виступах у фрістайлі в сезоні. А невдовзі після повернення хлопець зламав щиколотку.

"Я виснажився. Я був дуже втомлений, тому це вплинуло на результати у фрістайлі. У мене сталася інфекція крові, а це означало, що мій лижний сезон фактично закінчився. Я не отримав бажаних результатів. І хоч мені було байдуже, бо я більше захоплювався сноубордингом, я був морально та фізично виснажений", – згадував Бірк.

Виснажливий період, коли організм Рууда почав систематично виснажуватися та не витримувати, спонукав Бірка до пошуку рішень. Так він натрапив на документальний фільм про мільярдера та біохакера Браяна Джонсона "Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно" – і знайшов у ньому відповіді.

Не лякайтесь цього слова. По суті, біохакери намагаються "зламати" свій організм та налаштувати його на максимальну продуктивність – через сон, харчування, фізичну активність тощо.

"Він заробляв на життя науковим проєктом, і мене захоплював його щоденний розпорядок. Він слухає тіло, а не лише мозок. Прокидається рано, лягає спати о 8:30 щовечора без жодних виправдань і спить ідеально. Хоча розпорядок дня Джонсона екстремальний, якщо я зможу лягати спати раніше та регулярніше, у мене буде більше енергії для тренувань, я почуватимуся щасливішим, буду добрішим до людей навколо мене та матиму цю гарну енергію", – розповідає Рууд.

Бірк Рууд Getty images

І це допомогло!

Олімпіада-2026: одного золота замало

Оновлений Бірк повернувся як домінантна сила та наразі впевнено очолює загальний залік у слоупстайлі.

7 лютого він вийшов на змагання зі слоупстайлу на Олімпійських іграх 2026 та показав найкращий результат у кваліфікації.

А потім з мінімальною перевагою в 0,5 (!) бала випередив чемпіона Олімпіади-2022 американця Александера Голла. І не збирається на цьому зупинятися – це не в його стилі.

"Мої емоції на подіумі говорили самі за себе. Це був особливий момент, адже Олімпіада проводиться кожні чотири роки, а я дуже добре виступаю на великих змаганнях. Додаткові нерви змушують мене більше зосереджуватися, і я думаю, що зможу зберігати спокій і зібраність незалежно від змагань. Бо зрештою, якщо я почуваюся добре, я розслабляюся і добре катаюся", – ділився емоціями чемпіон.

Останні два роки результати Рууда в бігейрі не такі успішні як раніше, проте кваліфікація до фіналу показала, що він і досі залишається фаворитом – фінішував третім навіть без третьої спроби.

Вирішальні змагання з бігейру відбудуться 17 лютого ввечері. І Рууд готовий знову кинути виклик висоті.

Якщо досі не вірите, що людина вміє літати – просто вмикайте трансляцію.