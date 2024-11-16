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Сіннер на шляху до фіналу Підсумкового турніру ATP розгромив норвежця Рууда

Олексій Мурзак — 16 листопада 2024, 23:29
Сіннер на шляху до фіналу Підсумкового турніру ATP розгромив норвежця Рууда
Яннік Сіннер
ATP

Перший номер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер без проблем переміг норвезького тенісиста Каспера Рууда (6) у півфіналі Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

Матч тривав трохи більше години та завершився з рахунком 6:1, 6:2.

Італієць подав дев'ять ейсів, зробив чотири брейки та відіграв обидва брейкпоінти норвежця.

23-річний Сіннер вдруге поспіль пробився у фінал Підсумкового турніру. Нагадаємо, рік тому Яннік поступився Новаку Джоковичу, який не зміг взяти участь у нинішньому турнірі через травму.

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Півфінал, 16 листопада

Яннік Сіннер (Італія) – Каспер Рууд (Норвегія) 6:1, 6:2

У фіналі Сіннер зустрінеться з американцем Тейлором Фріцем, який у трьох сетах здолав німецького тенісиста Олександра Звєрєва. Матч відбудеться 17 листопада.

Підсумковий турнір ATP Рууд Яннік Сіннер

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