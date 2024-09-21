Кубок Лейвера-2024: перемога Циципаса, Алькарас у парі зі Звєрєвим поступився

21 вересня відбулося 4 матчі Кубку Лейвера-2024. Турнір проходить в столиці Німеччині, Берліні.

Кубок Лейвера – це міжнародний тенісний чоловічий турнір, що проводиться на закритих кортах між командою Європи та командою Світу (остання складається із гравців неєвропейських країн). Він проходить через 2 тижні після завершення US Open.

Кубок Лейвера-2024, виставковий турнір

Берлін, Німеччина

Хард

1 день, 20 вересня

Франсіско Серундоло (Світ) – Каспер Рууд (Європа) – 6:4, 6:4

Стефанос Циципас (Європа) – Танасі Коккінакіс (Світ) – 6:1, 6:4

Григор Димитров (Європа) – Алехандро Табіло (Світ) – 7:6(4), 7:6(2)

Тейлор Фріц/ Бен Шелтон (Світ) – Карлос Алькарас/ Олександр Звєрєв (Європа) – 7:6(5), 6:4

The tie continues through Session 2 at Laver Cup Berlin 2024. @mercedesbenz | @mercedesbenz_de pic.twitter.com/ybNFP6Kxj9 — Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2024

Нагадаємо, вперше турнір відбувся ще у 2017 році. Перші чотири рази (2017, 2018, 2019 та 2021) завершилися перемогою команди Європи. Останні дві зустрічі сильнішими була команда з представників інших континентів. 2020 року через пандемію COVID-19 Кубок Лейвера не відбувся.