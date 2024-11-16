Росіяни йдуть додому: Рубльов зазнав третьої поразки у трьох матчах на Підсумковому турнірі ATP
Instagram Каспера Рууда
Норвезький тенісист Каспер Рууд (7) переміг "нейтрала" Андрєя Рубльова у третьому турі групового етапу Підсумкового турніру ATP.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 5:7, 6:2.
Рууд зробив 15 ейсів, росіянин – на 5 менше. Норвежець припустився лише однієї подвійної помилки, а Рубльов – трьох.
ATP Finals
Турин, Італія, хард
Призовий фонд – $15,250,000
Група В, 3 тур, 15 листопада
Каспер Рууд (Норвегія) – Андрєй Рубльов (РФ) 6:4, 7:5, 6:2
Таким чином Каспер посів друге місце у групі гарантував собі вихід у півфіналу турніру, де він зіграє проти переможця іншої групи – першої ракетки світу Янніка Сіннера.
В іншому матчі ігрового дня 15 листопада Александр Звєрєв переміг Карлоса Алькарас та вибив його з турніру.