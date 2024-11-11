Завершилися перші матчі Підсумкового турніру ATP

Сьогодні, 10 листопада, відбулися перші матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді.

У групі A перша ракетка світу Яннік Сіннер впевнено здолав австралійця Алекса Де Мінора (8) за 1 годину 24 хвилини (6:3, 6:4).

На рахунку іспанця 8 подач навиліт та 1 подвійна помилка. У суперника 3 ейси та 2 подвійні помилки. Сіннер реалізував 3 з 7 брейк-пойнтів, а Де Мінор використав 1 з 1.

В іншому матчі групи A американець Тейлор Фріц (6) розібрався з росіянином Даніїлом Мєдвєдєвим (4). Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Тенісист із США здійснив 9 ейсів та жодної подвійної помилки (в суперника по 8 в обох статистичних показниках). Також Фріц використав 2 з 4 брейк-пойнтів, а Мєдвєдєв – жодного.