Дві українки проведуть матчі першого кола 17 лютого у Дубаї

У понеділок, 17 лютого, продовжаться матчі першого кола на турнірі WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який проходить у Дубаї, ОАЕ.

У другий ігровий день на корт вийдуть дві українки: Марта Костюк та Ангеліна Калініна виступлять в одиночному розряді.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай, ОАЕ

WTA 1000, хард

Перше коло одиночного розряду

10:30*. Марта Костюк (21, Україна) – Катерина Синякова (53, Чехія), корт Court 1, 2-м запуском.

12:00*. Ангеліна Калініна (50, Україна) – Вікторія Азаренка (30, -), корт Center Court, 3-м запуском.

*орієнтовний час початку за Києвом

Нагадаємо, раніше до другого кола турніру у Дубаї вийшли Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.