Кіченок і Остапенко зіграють проти Меліхар і Перес: розклад матчів Підсумкового турніру WTA

6 листопада українська тенісистка Людмила Кіченок продовжить виступи на Підсумковому турнірі WTA, який відбувається в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У 3-му турі групового раунду змагань парного розряду українка та її напарниця Олена Остапенко з Латвії зіграють проти шостого сіяного тандему Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія).

Зустріч запланована першим запуском, час початку – 12:00 за Києвом. Для виходу в півфінал Кіченок і Остапенко потрібно перемагати і очікувати на перемогу дуету Синякова / Таунсенд у другому матчі групи.

Розклад 5 дня

12:00

[1] Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) – [6] Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія)

Не раніше 14:30

[4] Жасмін Паоліні (Італія) – [7] Чжен Ціньвень (Китай)

Не раніше 17:00

[1] Аріна Сабаленка – [5] Єлєна Рибакіна (Казахстан)

Наступний матч

[3] Сє Шувей (Тайвань) / Елізе Мертенс (Бельгія) – [8] Катерина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США)

В першому турі Кіченок і Остапенко поступилися у трьох сетах дуету Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, у другому програли парі Сє Шувей / Елізе Мертенс.