Кіченок та Остапенко поступилися на старті Підсумкового турніру WTA

У 1-му турі групового раунду Підсумкового турніру WTA парного розряду українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступилися тандему Катерина Синякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).

Поєдинок тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 11:9. Українка та латвійка п'ять разів подали навиліт, допустили чотири подвійних помилки та реалізували 3 з 5 берйкпойнтів.

Наступний матч Кіченок та Остапенко проведуть у понеділок, 4 листопада, проти Сє Шувей/Елізе Мертенс (Тайвань/Бельгія).

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард

Призовий фонд – $15,250,000

Парний розряд, зелена група

Перший тур, 2 листопада

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Кіченок(Україна)/Олена Остапенко (Латвія) 3:6, 6:3, 11:9

Відзначимо, що Люда і Олена, які посіяні під першим номером, потрапили до Зеленої групи, де також зіграють третій сіяний дует Сє Шувей/Елізе Мертенс (Тайвань/Бельгія), шості сіяні Ніколь Мелікар-Мартінес/Еллен Перес (США/Австралія), а також восьмий сіяний тандем Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США).