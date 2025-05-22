Російська тенісистка ледь не закопала свою ракетку під час матчу на турнірі у Страсбурзі
Напередодні відбувся матч 1/8 фіналу турніру у Страсбурзі, в якому третя ракетка світу Джессіка Пегула зазнала сенсаційної поразки від росіянки Анни Калінскої. Проте цей тріумф відійшов на другий план через хайлайт від "нейтральної" тенісистки.
Під час першого сету у Калінскої почали здавати нерви через рахунок 3:5 на користь суперниці зі США. Через це росіянка жбурнула ракетку на корт із ґрунтовим покриттям. Але на цьому тільт не завершився.
Тенісистка стала демонстративно бутсати ракетку, доки вона ледь не закопалася під шаром пилу.
Цей епізод потрапив в об'єктиви камер, зробивши із Калінскої зірку соцмереж не через сенсацію на корті, а "розкопки" ракетки.
Нагадаємо, у турнірі в Страсбурзі не змогла взяти участь українка Еліна Світоліна. Тенісистка повідомила про ушкодження напередодні старту змагань.
Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Аріна Сабалєнка зганьбилася на турнірі в Римі, нагримавши на фанатів.