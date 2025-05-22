Російська тенісистка ледь не закопала свою ракетку під час матчу на турнірі у Страсбурзі

Напередодні відбувся матч 1/8 фіналу турніру у Страсбурзі, в якому третя ракетка світу Джессіка Пегула зазнала сенсаційної поразки від росіянки Анни Калінскої. Проте цей тріумф відійшов на другий план через хайлайт від "нейтральної" тенісистки.

Під час першого сету у Калінскої почали здавати нерви через рахунок 3:5 на користь суперниці зі США. Через це росіянка жбурнула ракетку на корт із ґрунтовим покриттям. Але на цьому тільт не завершився.

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Тенісистка стала демонстративно бутсати ракетку, доки вона ледь не закопалася під шаром пилу.

Цей епізод потрапив в об'єктиви камер, зробивши із Калінскої зірку соцмереж не через сенсацію на корті, а "розкопки" ракетки.

Нагадаємо, у турнірі в Страсбурзі не змогла взяти участь українка Еліна Світоліна. Тенісистка повідомила про ушкодження напередодні старту змагань.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Аріна Сабалєнка зганьбилася на турнірі в Римі, нагримавши на фанатів.