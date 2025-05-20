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Колишня перша ракетка світу готується до Ролан Гаррос із білоруською тенісисткою

Богдан Войченко — 20 травня 2025, 22:41
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Колишня перша ракетка світу готується до Ролан Гаррос із білоруською тенісисткою

Колишня перша ракетка світу Іга Свьонтек здивувала вибором партнера для підготовку до Ролан Гаррос-2025.

Польська тенісистка взяла собі в пару білоруску Аріну Сабалєнку, про що спортсменки радісно повідомили в соцмережах.

На короткому відео показано, як тенісистки відпрацьовують удари напередодні старту гучного турніру.

Нагадаємо, не так давно Свьонтек допомагала українцям збирати кошти національній платформі United 24, фонду Еліні Світоліної і Unicef Polska для допомоги дітям, які постраждали у війні з Росією.

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Іга навіть взяла участь у невеличкому благодійному матчі, в якому також грали Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Агнешка Радванська і Марцин Павелський.

Ролан Гаррос-2025 пройде з 25 травня по 8 червня у Парижі. Наразі проходить кваліфікація на турнір, в якій беруть участь три українки Дарʼя Снігур, Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева.

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