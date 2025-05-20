Колишня перша ракетка світу готується до Ролан Гаррос із білоруською тенісисткою

Колишня перша ракетка світу Іга Свьонтек здивувала вибором партнера для підготовку до Ролан Гаррос-2025.

Польська тенісистка взяла собі в пару білоруску Аріну Сабалєнку, про що спортсменки радісно повідомили в соцмережах.

На короткому відео показано, як тенісистки відпрацьовують удари напередодні старту гучного турніру.

Iga Swiatek and Aryna Sabalenka practicing together ahead of Roland Garros.



Hitting some heavy groundstrokes.



Always great to see these two on the same court. ❤️



pic.twitter.com/P6znFXjwNa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 20, 2025

Нагадаємо, не так давно Свьонтек допомагала українцям збирати кошти національній платформі United 24, фонду Еліні Світоліної і Unicef Polska для допомоги дітям, які постраждали у війні з Росією.

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Іга навіть взяла участь у невеличкому благодійному матчі, в якому також грали Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Агнешка Радванська і Марцин Павелський.

Ролан Гаррос-2025 пройде з 25 травня по 8 червня у Парижі. Наразі проходить кваліфікація на турнір, в якій беруть участь три українки – Дарʼя Снігур, Анастасія Соболєва та Юлія Стародубцева.