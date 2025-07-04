Російська пропагандистка назвала Ястремську "головною русофобкою України"

Після перемоги одеситки Даяни Ястремської у другому колі Вімблдону над росіянкою Анастасією Захаровою, одне з найпопулярніших у країні-агресорці спортивних інтернет-видань "Совєтскій спорт" відреагувало на цей результат у "найкращих" традицях тамтешньої пропаганди.

Така собі Оксана Фархтдінова назвала Даяну "головною русофобкою України", і висловила сподівання, що в наступному колі українці доведеться дуже важко після енерговитратного поєдинку з росіянкою. При цьому свою співвітчизницю Захарову авторка тексту порівняла з левицею.

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Нагадаємо, що поєдинок між Ястремською та Захаровою вийшов складним для нашої спортсменки: перший сет взяла росіянка, у другому вона подавала на матч, проте Даяна змогла переламати хід подій на корті та перемогти у трьох партіях – 5:7, 7:5, 7:6(8).

Після матчу в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону Ястремська зізналася, що проти росіянок їй завжди емоційно важко грати.