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Російська пропагандистка назвала Ястремську "головною русофобкою України"

Станіслав Матусевич — 4 липня 2025, 12:42
Російська пропагандистка назвала Ястремську головною русофобкою України
Даяна Ястремська
Getty images

Після перемоги одеситки Даяни Ястремської у другому колі Вімблдону над росіянкою Анастасією Захаровою, одне з найпопулярніших у країні-агресорці спортивних інтернет-видань "Совєтскій спорт" відреагувало на цей результат у "найкращих" традицях тамтешньої пропаганди.

Така собі Оксана Фархтдінова назвала Даяну "головною русофобкою України", і висловила сподівання, що в наступному колі українці доведеться дуже важко після енерговитратного поєдинку з росіянкою. При цьому свою співвітчизницю Захарову авторка тексту порівняла з левицею. 

Фото заголовку Совєтского спорту
Фото заголовку "Совєтского спорту"

Нагадаємо, що поєдинок між Ястремською та Захаровою вийшов складним для нашої спортсменки: перший сет взяла росіянка, у другому вона подавала на матч, проте Даяна змогла переламати хід подій на корті та перемогти у трьох партіях – 5:7, 7:5, 7:6(8).

Після матчу в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону Ястремська зізналася, що проти росіянок їй завжди емоційно важко грати.

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