Ястремська: Проти росіянок завжди емоційно важко грати

Даяна Ястремська після важкої перемоги у другому колі Вімблдону над "нейтральною" спортсменкою Анастасією Захаровою виглядала втомленою, але задоволеною. Українська тенісистка дала ексклюзивне інтерв'ю Чемпіону, в якому розповіла про досягнення, але не тільки власні.

– Перші два сети по грі у вас не дуже вийшли, суперниця була в одному геймі від перемоги в матчі. Що пішло не так?

– Дуже переживала. Емоційний матч, завжди проти росіянок важко емоційно грати. У підсумку мені вдалося розділити всі ці емоції. На початку поєдинку мені некомфортно було на корті, трохи не могла знайти свою гру. Але в якийсь момент у мене почало виходити. Не можу сказати, що задоволена своїм рівнем тенісу, але задоволена, що змогла переламати хід гри й вирвати перемогу. Проти таких гравців потрібно просто вигризати на характері.

– Здалося, що у перших двох партіях ви занадто поспішали, намагаючись атакувати з першого-другого м'яча. А у вирішальних моментах третього сету вже старалися терпіти в розіграшах. Це дійсно така тактика була?

– Мені в будь-якому випадку потрібно було щось змінювати, бо вона класно грала на швидкості, і в неї проходили іноді якісь божевільні удари. Я намагалася стати більш стабільною, на її швидкості краще обробляти м’ячі, піднімати висоту ударів. Не можу сказати, що в мене це здорово виходило, але певний плюсик собі поставлю.

– Відчували, що глядачі вболівали більше за вас, ніж за суперницю?

– Так, відчувалося дуже сильно, багато українців було на трибунах, я їм дуже вдячна за підтримку.

– Вашою наступною суперницею стане Джессіка Бузас Манейро, яка несподівано обіграла Софію Кенін. Щось знаєте про іспанку?

– Я не пригадую, щоб колись із нею грала або тренувалася. Завтра виділю час, подивлюсь, проаналізую усе. Знову ж таки, буду налаштовуватися на свою гру, це в пріоритеті.

Дізнавшись, що бойфренд Ястремської на ім'я Давид, який є професійним бійцем ММА, незабаром проводитиме свій черговий бій, ми не могли не поцікавитися в Даяни подробицями майбутньої події.

– Незабаром буде бій у вашого хлопця. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.

– Так, у нього буде титульний бій в Америці, в організації LFA. Він відбудеться 15 серпня, після тенісного турніру в Цинциннаті, тому я буду присутня на ньому. Цей бій буде першим для Давида за довгий час. Я в нього дуже вірю, сподіваюсь, що все пройде успішно. Як тільки буде конкретна інформація, проанонсую, щоб усі українці могли підтримати його. Давайте всі повболіваємо за нього.

– А хто з вас кому дає спортивні поради?

– Ми обидва спортсмени, тому в багатьох моментах один одного розуміємо й підтримуємо. Я не знаю, якщо чесно, що йому порадити перед боєм. Просто скажу йому: "Йди й бийся". У Давида рекорд 6-0, сподіваюся, незабаром буде 7, моя улюблена цифра. Він, до речі, розбирається в тенісі, сказав, що сьогодні дивився мій матч і місця собі не знаходив. Не пам’ятає, коли востаннє так нервував.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона