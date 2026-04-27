Костюк – про успіхи на грунті: Вважаю, я знайшла свою гру та розуміння, як хочу грати

Марта Костюк поділилася баченням причин власного успіху на початку грунтового сезону.

Тенісистка розповіла про це в ефірі Tennis Channel.

"Думаю, травма в Австралії трохи змінила моє сприйняття багатьох речей. Я взагалі намагаюся постійно змінювати своє мислення, тому що завжди є простір для розвитку. Теніс еволюціонує, всі стають сильнішими. Мені здається, що я знайшла свою гру і розуміння того, як хочу грати, ще у Брісбені. Але в мене була проблема – усе коштувало занадто багато енергії: емоційної, фізичної. Я вкладала занадто багато. Мені потрібно було знайти баланс, щоб витримувати цей ритм, особливо з урахуванням того, що сезон стає складнішим, а турніри – довшими", – заявила Костюк.

Марта задоволена своєю працею і відчуває, що наразі вона починає приносити результат.

"Я неймовірно рада тому, що зараз можу отримувати задоволення від гри незалежно від результату. У Маямі та Індіан-Веллсі у мене були дуже складні сітки – я грала проти Єлени Рибакіної. Але це були хороші матчі, і я просто хотіла продовжувати працювати. Я задоволена тим, над чим ми працюємо, і тим, як усе складається. Я вже багато років у Турі, іноді навіть почуваюся старою, але при цьому розумію, що я ще дуже молода і маю багато років попереду. Тому потрібно правильно керувати енергією: бути максимально залученою та включеною, коли це потрібно, і вміти відпочивати, коли це необхідно. Я рада, що зараз у мене це виходить".

Нагадаємо, що 27 квітня орієнтовно о 20:00 за київським часом Костюк проведе матч 1/8 фіналу на турнірі в Мадриді проти американки Кеті Макнеллі.