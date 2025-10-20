Російська тенісистка раптово змінила своє громадянство

146 ракетка світу з Росії Марія Тимофеєва змінила громадянство й відтепер виступатиме за Узбекистан.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

В оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації біля прізвища Тимофеєвої знаходиться прапор Узбекистану. Сама спортсменка не робила заяв із цього приводу.

21-річна Тимофеєва є переможницею одного турніру WTA. У липні 2023 року вона здобула титул у Будапешті, де в фіналі здолала українку Катерину Байндль. Найвище в рейтингу колишня росіянка підіймалася у квітні 2024 року – до 93 позиції.

Тимофеєва стала не першою російською тенісисткою, яка змінила громадянство після вторгнення Росії в Україну. Найвідомішою з таких є Дар'я Касаткіна. З березня поточного року вона представляє Австралію й нині посідає 35 місце в рейтингу WTA.