Ексросіянка Путінцева ледь не спровокувала бійку, кривляючи суперницю після тенісного матчу

Емоції зашкалювали на турнірі WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, адже поєдинок між Марією Саккарі та Юлією Путінцевою завершився не просто перемогою, а й напруженою післяматчевою сценою.

Грецька тенісистка здолала уродженку Росії, яка нині виступає за Казахстан, у двох напружених сетах – 7:5, 7:6 (8:6). Але найцікавіше почалося після завершення матчу.

Під час традиційного рукостискання Саккарі зробила суперниці зауваження через демонстрацію зверхності у такій момент. У відповідь Путінцева почала насміхатися, кривлятися й навіть влаштувала театральні поклони, провокуючи опонентку.

Марія намагалася тримати себе в руках, хоч і зізналася Юлії, що з такою поведінкою "її ніхто не любить тут". У відповідь Путінцева подякувала за "комплімент" і покрутила пальцем біля скроні.

Камери зафіксували весь інцидент, і глядачам добре видно, як Саккарі ледь стримує емоції, намагаючись не піддатися на провокації.

Нагадаємо, напередодні інший колишній росіянин Алєксандр Бублік відзначився не менш ганебним вчинком. Казахський тенісист не стримав емоцій, публічно вилаявшись під час матчу.