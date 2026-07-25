13-річна Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи категорії U-14
13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи у віковій категорії U-14, який відбувається у чеському місті Мост. У півфінальному поєдинку перша сіяна українка обіграла швейцарку Лів Бретшер з рахунком 6:4, 7:6(5).
Однолітка Кочерженко, Анна Кузнєцова, не зуміла здолати в півфіналі естонку Єлизавету Анікіну й змушена була знятися з гри за рахунку 3:6, 0:3.
Марія Кочерженко (Україна) – Лів Бретшер (Швейцарія) 6:4, 7:6(5)
Анна Кузнєцова (Україна) – Єлизавета Анікіна (Естонія) 3:6, 0:3, відмова Кузнєцової
У фіналі Кочерженко 25 липня зустрінеться з Анікіною.
Марія стала третьою представницею України, яка зіграє в фіналі одиночного розряду чемпіонату Європи в категорії U-14. У 2012 році чемпіонкою цих змагань ставала Ольга Фрідман, а у 2017-му – Дар'я Лопатецька.
Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналах Кочерженко перемогла чешку Крістіну Нікодімову, а Кузнєцова здолала болгарку Карлу Барзакову.