13-річна Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи категорії U-14

13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи у віковій категорії U-14, який відбувається у чеському місті Мост. У півфінальному поєдинку перша сіяна українка обіграла швейцарку Лів Бретшер з рахунком 6:4, 7:6(5).

Однолітка Кочерженко, Анна Кузнєцова, не зуміла здолати в півфіналі естонку Єлизавету Анікіну й змушена була знятися з гри за рахунку 3:6, 0:3.