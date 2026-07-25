Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

13-річна Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи категорії U-14

Станіслав Матусевич — 25 липня 2026, 14:54
13-річна Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи категорії U-14
Марія Кочерженко
btu.org.ua

13-річна українська тенісистка Марія Кочерженко вийшла в фінал чемпіонату Європи у віковій категорії U-14, який відбувається у чеському місті Мост. У півфінальному поєдинку перша сіяна українка обіграла швейцарку Лів Бретшер з рахунком 6:4, 7:6(5).

Однолітка Кочерженко, Анна Кузнєцова, не зуміла здолати в півфіналі естонку Єлизавету Анікіну й змушена була знятися з гри за рахунку 3:6, 0:3.

Чемпіонат Європи, U-14
Мост, Чехія, грунт
Півфінал, 25 липня

Марія Кочерженко (Україна) – Лів Бретшер (Швейцарія) 6:4, 7:6(5)

Анна Кузнєцова (Україна) – Єлизавета Анікіна (Естонія) 3:6, 0:3, відмова Кузнєцової

У фіналі Кочерженко 25 липня зустрінеться з Анікіною.

Марія стала третьою представницею України, яка зіграє в фіналі одиночного розряду чемпіонату Європи в категорії U-14. У 2012 році чемпіонкою цих змагань ставала Ольга Фрідман, а у 2017-му – Дар'я Лопатецька.

Нагадаємо, що напередодні у чвертьфіналах Кочерженко перемогла чешку Крістіну Нікодімову, а Кузнєцова здолала болгарку Карлу Барзакову.

теніс Чемпіонат Європи

теніс

Костюк підірвала мережу гарячим образом: фанати не можуть відірвати очей від ефектного відео
Виснажлива пробіжка, бокс і віджимання: Ястремська поділилася відео важких тренувань
Світоліна зачарувала естетичною фотосесією для відомого бренду: ефектні кадри на корті
Скандальний похід на весілля Касаткіної: українські тенісистки танцювали під російські пісні разом із росіянками
Абсурд на тенісному турнірі: працівник арени перебіг корт просто під час сетболу

Останні новини