Виснажлива пробіжка, бокс і віджимання: Ястремська поділилася відео важких тренувань

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує активно готуватися до нового відрізку сезону та показала прихильникам, якою ціною даються успішні виступи на корті.

Спортсменка опублікувала у своїх соціальних мережах відео з інтенсивного тренування, яке проводить просто неба під час перебування за кордоном.

Ролик розпочинається з ранкової пробіжки, після чого Даяна переходить до ще більш виснажливих вправ. Українка відпрацьовує боксерські комбінації разом із тренером, демонструючи швидкість, координацію та силу ударів, а завершує тренування серією віджимань.

Нагадаємо, напередодні Ястремська заявила, що вирішила зробити паузу у виступах через травму та пройти реабілітацію.

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Раніше тенісистка похизувалася знімками у купальнику з райських островів.