Виснажлива пробіжка, бокс і віджимання: Ястремська поділилася відео важких тренувань
Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжує активно готуватися до нового відрізку сезону та показала прихильникам, якою ціною даються успішні виступи на корті.
Спортсменка опублікувала у своїх соціальних мережах відео з інтенсивного тренування, яке проводить просто неба під час перебування за кордоном.
Ролик розпочинається з ранкової пробіжки, після чого Даяна переходить до ще більш виснажливих вправ. Українка відпрацьовує боксерські комбінації разом із тренером, демонструючи швидкість, координацію та силу ударів, а завершує тренування серією віджимань.
Нагадаємо, напередодні Ястремська заявила, що вирішила зробити паузу у виступах через травму та пройти реабілітацію.
Раніше тенісистка похизувалася знімками у купальнику з райських островів.