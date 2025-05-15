Радянське виховання: мати російської тенісистки пригрозила піти з матчу, якщо та не виграє гейм

На турнірі WTA в Римі сталася ситуація, яка більше нагадувала сімейну драму, ніж спортивне змагання.

У матчі між російською тенісисткою Діаною Шнайдер та італійкою Жасмін Паоліні на трибунах було гаряче не менше, ніж на корті, і це все завдяки матері "нейтральної" спортсменки.

Під час напруженого моменту гри вона голосно звернулась до доньки словами: "Якщо ти програєш цей (гейм) – я піду!"

Це прозвучало як ультиматум у дусі радянських традицій, де емоційна підтримка часто межує з психологічним тиском.

Шнайдер намагалася переломити хід зустрічі, але в підсумку поступилася Паоліні з рахунком 2:1 (6:7(1), 6:4, 6:2).

Нагадаємо, напередодні інший російський тенісист потрапив у гучний скандал. Даніїла Мєдвєдєва освистали трибуни на турнірі в Римі за спробу "закрити їм рота".