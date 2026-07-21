Google за допомогою ШІ "оживив" найкращий гол Пеле: легендарний момент відтворили через 67 років

Один із найвідоміших голів в історії футболу, який десятиліттями існував лише у спогадах очевидців, отримав друге життя завдяки штучному інтелекту.

Компанія Google представила реконструкцію легендарного гола Пеле у ворота Жувентуса" забитого 2 серпня 1959 року. Саме цей м'яч бразильська легенда називала найкращим у своїй кар'єрі, хоча побачити його на відео було неможливо — у той час футбольні матчі в Бразилії ще не транслювалися, а відеозаписів не збереглося.

Для відтворення історичного епізоду Google провів масштабну дослідницьку роботу. Команда зібрала понад 3600 архівних фотографій, вивчила більше 2000 документів, серед яких були газетні матеріали, сімейні альбоми та інші архівні джерела, а також поспілкувалася з істориками, родичами Пеле й очевидцями того матчу.

На основі зібраних матеріалів була створена тривимірна модель стадіону, максимально точно відтворена атмосфера поєдинку та зовнішній вигляд футболістів. Для реконструкції рухів запросили акторів у формі й з м'ячами тієї епохи, а їхню гру адаптували за допомогою технології Performance Control, яку зазвичай використовують під час роботи з каскадерами.

Фінальну реконструкцію виконали за допомогою моделей штучного інтелекту Veo, Gemini Omni та Nano Banana Pro, які дозволили перенести глядачів у футбольну атмосферу кінця 1950-х років.

Згідно зі свідченнями очевидців, Пеле майже не дозволив м'ячу торкнутися газону: він кілька разів перекинув його через трьох захисників і воротаря, після чого головою відправив у порожні ворота.

Понад шість десятиліть цей гол залишався справжньою футбольною легендою без жодного відеопідтвердження. Тепер же сучасні технології дали можливість мільйонам уболівальників уперше побачити момент, який сам Король футболу вважав вершиною своєї великої кар'єри.

Зазначимо, що Пеле тричі вигравав чемпіонат світу. Він помер наприкінці 2022 року у статусі найкращого бомбардира збірної Бразилії, у складі якої забив 77 голів у 92 матчах.

Пізніше його рекорд побив Неймар. На клубному рівні Пеле майже всю кар'єру провів у Сантосі, з яким шість разів тріумфував у національному чемпіонаті та двічі вигравав Кубок Лібертадорес.