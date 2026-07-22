Юний фанат спробував "підкупити" арбітра під час VAR: його витівка миттєво стала вірусною

Матч МЛС між Сент-Луїса та Спортінга подарував уболівальникам не лише драматичну кінцівку, а й один із найкумедніших моментів сезону.

Усе сталося під час перегляду епізоду системою VAR. Головний арбітр підійшов до монітора, встановленого біля трибун, щоб переглянути спірний момент. Саме тоді в кадр потрапив юний фанат господарів.

Хлопець дістав однодоларову купюру й почав демонстративно розмахувати нею в бік рефері, ніби пропонуючи тому хабар за потрібне рішення. Особливого ефекту сцені додала його широка усмішка, яка миттєво стала мемом у соцмережах.

Сам арбітр жодним чином не відреагував на жарт і продовжив перегляд повтору, однак в інтернеті цей момент розлетівся за лічені години.

Деякі вболівальники навіть згадали популярні конспірологічні теорії, які активно поширювалися під час чемпіонату світу-2026 щодо нібито прихильності ФІФА до збірної Аргентини та Ліонеля Мессі. Саме тому окремі користувачі жартували, що хлопець таким чином висміяв ці звинувачення.

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Наприкінці матчу юному фанату було ще веселіше. Сент-Луїс здобув драматичну перемогу над Канзасом з рахунком 3:2, а вирішальний гол на 86-й хвилині з пенальті забив колишній футболіст Бундесліги Едуард Левен.

Раніше повідомлялося, що у Парагваї фанати помстилися збірній Франції за виліт на ЧС-2026, спаливши опудало Мбаппе.