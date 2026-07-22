Юний фанат спробував "підкупити" арбітра під час VAR: його витівка миттєво стала вірусною
Матч МЛС між Сент-Луїса та Спортінга подарував уболівальникам не лише драматичну кінцівку, а й один із найкумедніших моментів сезону.
Усе сталося під час перегляду епізоду системою VAR. Головний арбітр підійшов до монітора, встановленого біля трибун, щоб переглянути спірний момент. Саме тоді в кадр потрапив юний фанат господарів.
Хлопець дістав однодоларову купюру й почав демонстративно розмахувати нею в бік рефері, ніби пропонуючи тому хабар за потрібне рішення. Особливого ефекту сцені додала його широка усмішка, яка миттєво стала мемом у соцмережах.
Сам арбітр жодним чином не відреагував на жарт і продовжив перегляд повтору, однак в інтернеті цей момент розлетівся за лічені години.
Деякі вболівальники навіть згадали популярні конспірологічні теорії, які активно поширювалися під час чемпіонату світу-2026 щодо нібито прихильності ФІФА до збірної Аргентини та Ліонеля Мессі. Саме тому окремі користувачі жартували, що хлопець таким чином висміяв ці звинувачення.
Наприкінці матчу юному фанату було ще веселіше. Сент-Луїс здобув драматичну перемогу над Канзасом з рахунком 3:2, а вирішальний гол на 86-й хвилині з пенальті забив колишній футболіст Бундесліги Едуард Левен.
Раніше повідомлялося, що у Парагваї фанати помстилися збірній Франції за виліт на ЧС-2026, спаливши опудало Мбаппе.