Дурепа, твоя батьківщина – Росія: Касаткіна зазнала критики від росіян за зміну громадянства

Друга ракетка Росії Дарья Касаткіна зазнала нищівної критики у соцмережах від фанатів з історичної батьківщини.

Напередодні 12-й номер жіночого рейтингу оголосила про зміну громадянства, що викликало бурхливу реакцію у росіян, які різко засудили дівчину.

Новоспечена австралійка закрила коментарі під своїм дописом в Інстаграмі, тому ексспіввітчизники вирішили "відігратися" у соцмережах місцевих видань.

"Патріоти" стали наголошувати на тому, що батьківщина – це там, де ти народився і жоден паспорт це не змінить. Звісно ж, були і більш жорсткі речі на адресу Касаткіної. Її називали "дурепою", ставили емодзі зі щуром і просто засуджували.

Однак, знайшлася і крапля в морі, яка підтримала Дарью.

Нагадаємо, на рахунку Касаткіної 8 титулів WTA в одиночному розряді, а також перемога на Кубку Біллі Джин Кінг 2021 року. Найвища позиція в рейтингу – 8 місце у жовтні 2022 року.

У лютому повідомлялося, що Касаткіна змінила громадянство на іспанське, проте потім цю новину було спростовано.