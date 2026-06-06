Звєрєв: У мене не було надто виснажливих матчів на Ролан Гаррос-2026

Німецький тенісист Александр Звєрєв (3) поділився своєю думкою щодо суперника по фіналу Ролан Гаррос-2026, Флавіо Коболлі (14).

Слова спортсмена наводить пресслужба Відкритого чемпіонату Франції.

"Насамперед він чудовий тенісист і людина. Мені дуже подобається Флавіо. Так само дуже подобається його батько. Це просто хороші люди. Я з нетерпінням чекаю фіналу проти нього. Звичайно, для Флавіо це буде перший фінал турніру Grand Slam, і я дуже радий за нього. Але єдине, що я можу контролювати – це власна гра. Я постараюся показати свій рівень, зробити все правильно на корті, і для мене це найважливіше.

Чи дасть Коболлі прохід півфіналу без боротьби перевагу? Не думаю, що. Я почуваюся добре. У мене не було надто виснажливих матчів. Чесно кажучи, мені здається, що я міг би зіграти ще раз просто зараз. Звичайно, це не той сценарій, у якому хочеться бачити півфінал турніру Grand Slam, але я бачив Маттео Арнальді в роздягальні, і він виглядав справді дуже погано, тому я все розумію. Такі речі трапляються. Ми всі люди. Ніхто не хоче, щоб таке ставалося, але іноді це частина спорту. Не думаю, що до неділі це створить якусь суттєву різницю", – заявив Звєрєв.