Хвалінська стала четвертою полькою, яка досягла чвертьфіналу на турнірах Grand Slam

Володимир Слюсарь — 1 червня 2026, 19:29
Мая Хвалінська
PAP/Marcin Cholewiński

Кваліфаєрка Мая Хваліньська (114) вийшла до чвертьфіналу на Ролан Гаррос в жіночому одиночному розряді.

За даними OptaAce, польська тенісистка стала четвертою представницею своєї країни у Відкриту еру, якій вдалося досягти цієї стадії на турнірах Великого шолому.

Раніше такий результат підкорювався Агнєшці Радванській, Ізі Швьонтек та Магді Лінетт.

Загалом у цьому столітті тенісистки з кваліфікації виходили до 1/4 фіналу Ролан Гаррос уже сім разів. Цей показник дорівнює сумарній кількості аналогічних досягнень на трьох інших турнірах Grand Slam за цей період.

Нагадаємо, що Марта Костюк (15) в 1/8 фіналу Ролан Гаррос обіграла головну фаворитку турніру польку Ігу Швьонтек (3) і вийшла у чвертьфінал змагань.

Також на турнірах Grand Slam вперше в історії дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк зустрінуться у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

