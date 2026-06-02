Визначився перший півфіналіст Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді

Першим півфіналістом Ролан Гаррос серед чоловіків став третя ракетка світу німець Александр Звєрєв. У чвертьфінальному поєдинку він впевнено переміг 19-річного іспанця Рафаеля Ходара (29).

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(3), 6:1, 6:3.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Чвертьфінал, 2 червня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) 7:6(3), 6:1, 6:3

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному раунді Фонсека зіграє з переможцем матчу між Якубом Меншиком (27, Чехія) та Жуаном Фонсекою (30, Бразилія).

Звєрєв вийшов уже в п'ятий для себе півфінал Ролан Гаррос і загалом одинадцятий на турнірах Grand Slam, при цьому він досі не має в активі жодного титулу мейджорів.

Нагадаємо, що на жіночому Ролан Гаррос визначилися дві перші півфіналістки, однією з яких стала українка Марта Костюк.