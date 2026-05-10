Друга поспіль впевнена перемога в Римі: огляд матчу Світоліна – Баптист

Десята ракетка світу Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над американкою Гейлі Баптист (25) у третому колі турніру серії WTA 1000 в Римі, взявши в суперниці реванш за поразку на "тисячнику" в Маямі півтора місяці тому.

Гра тривала 1 годину 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

Огляд матчу

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло, 10 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Гейлі Баптист (США) 6:1, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, дві перемоги має українка. Поточного сезону Баптист була сильнішою за Еліну на хардовому "тисячнику" в Маямі.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти "лакі-лузерки" Ніколи Бартункової (94, Чехія).

Одеситка вигравала турнір у Римі в 2017-2018 роках, а минулого сезону дійшла до чвертьфіналу.

За підсумками змагань у столиці Італії Еліна підніметься мінімум на 9 позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Римі Світоліна легко обіграла місцеву тенісистку Ноемі Базілетті (427).