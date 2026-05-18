ПСВ оформив історичне досягнення в чемпіонаті Нідерландів

У неділю, 17 травня, завершився сезон Ередивізі-2025/26, за результатами якого була переписана історія нідерландського футболу.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

ПСВ закінчив кампанію з найбільшим відривом від найближчого переслідувача в історії елітного місцевого дивізіону. Команда з Ейндговена набрала 84 залікові бали, достроково гарантувавши чемпіонський титул ще за п'ять турів до завершення сезону.

Друге місце посів Феєноорд, який фінішував із 65 очками. Тож відстань між чемпіоном і срібним призером склала 19 залікових балів, що стало новим рекордом Ередивізі.

Зазначимо, що в кампанії-2025/26 в чемпіонаті Нідерландів грали двоє українців. Аякс Олександра Зінченка посів лише п'яте місце та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій, а Утрехт Артема Степанова фінішував на сходинку нижче й також через відбір намагатиметься потрапити в цей турнір.