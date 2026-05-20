Футболіст Арсенала переписав історію АПЛ після здобуття "канонірами" чемпіонства

Лондонський Арсенал напередодні достроково став чемпіоном АПЛ сезону-2025/26, завдяки чому історичний рекорд підкорився Максу Доумана.

Юний півзахисник "канонірів" став наймолодшим переможцем цього турніру. Він тріумфував у ньому у віці 16 років і 139 днів.

Англієць суттєво перевершив попередній рекорд, який належав гравцю Манчестер Сіті Філу Фодену. Той свій перший титул здобув, коли йому було 17 років і 350 днів.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні тінейджер провів за першу команду Арсенала 12 матчів, з яких п'ять – в Англійській Прем'єр-лізі. У них він забив один гол і віддав асист.

Нагадаємо, що це перше чемпіонство для "канонірів" за 22 роки. Вони його достроково оформили після втрати очок Манчестер Сіті, який зіграв унічию з Борнмутом (1:1).