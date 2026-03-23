Російський фіналіст Мастерсу в Індіан-Веллсі вилетів у Маямі в третьому колі

"Нейтральний" тенісист Даніїл Медведєв (10) завершив виступи на Мастерсі в Маямі у третьому колі, поступившись аргентинцю Франсіско Черундоло (19).

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 4:6, 7:5.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 23 березня

Тенісисти раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу Черундоло зіграє проти француза Юго Умбера (34).

8 днів тому Медведєв програв у фіналі Мастерсу в Індіан-Веллсі другій ракетці світу Янніку Сіннеру з Італії.