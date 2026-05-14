20-річний Ландалусе не зумів дотиснути Медведєва у чвертьфіналі Мастерсу в Римі

20-річний іспанський "лакі-лузер" Мартін Ландалусе (94) не зумів обіграти "нейтрального" Даніїла Медведєва у чвертьфіналі Мастерсу в Римі.

Гра тривала 2 години 24 хвилини, переривалася на дощ і завершилася з рахунком 6:1, 4:6, 5:7.

У третій партії іспанець вів 3:1, однак втримати перевагу не зміг.

Internazionali BNL D'Italia – АТР 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 14 травня

Даніїл Медведєв (-) – Мартін Ландалусе (Іспанія) 1:6, 6:4, 7:5

Суперники раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Медведєв зіграє проти лідера світового рейтингу італійця Янніка Сіннера.

Нагадаємо, що Сіннер трохи раніше у чвертьфіналі обіграв іншого нейтрала", Андрєя Рубльова (14) та встановив історичний рекорд за кількістю перемог поспіль на Мастерсах.