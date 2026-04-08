Сьомий сіяний росіянин програв на Мастерсі під два нулі й знищив власну ракетку

Сьомий сіяний Мастерсу в Монте-Карло "нейтрал" Даніїл Медведєв (10) був епічно розгромлений італійцем Маттео Берреттіні (90) у другому колі Мастерсу в Монте-Карло.

За 51 годину росіянин не зумів узяти жодного гейму й програв – 0:6, 0:6.

У другому сеті нерви Медведєва вже традиційно для нього не витримали й він розбив свою ракетку об грунтовий корт.

Rolex Monte-Carlo Masters – АТР 1000

Монте-Карло, Маямі, грунт

Призовий фонд: $6,309,095

Друге коло, 8 квітня

Маттео Берреттіні (Італія) – Даніїл Медведєв (-) 6:0, 6:0

Суперники зустрічалися вчетверте, італієць здобув першу перемогу. В наступному раунді змагань Берреттіні зіграє проти сильнішого в матчі між Жоау Фонсекою (40, Бразилія) та Артуром Ріндеркнехом (27, Франція).

Медведєв уперше в кар'єрі не взяв жодного гейму за матч, а Берреттіні став п'ятим тенісистом в історії з часів заснування рейтингу АТР, хто переміг представника топ-10 із двома "бубликами".

Нагадаємо, що Медведєв отримав великий штраф на минулорічному US Open за неадекватну поведінку на корті.