Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Росіянин Медведєв отримав штраф за знищену ракетку в ганебно програному матчі

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2026, 13:49
Даніїл Мєдвєдєв
beIN SPORTS

Десятка ракетка світу з Росії Даніїл Медведєв має заплатити штраф за розбиту ракетку в матчі другого кола Мастерсу в Монте-Карло.

Про це повідомляє TNT Sports.

Медведєв уперше в кар'єрі не взяв жодного гейму за матч проти італійця Маттео Берреттіні й у середині другого сету "нейтрал" знищив свою ракетку об грунтовий корт, після чого викинув її у відро для сміття.

За ці дії Медведєв змушений буде сплатити штраф у розмірі 6000 євро.

Нагадаємо, що це далеко не перший неадекватний вчинок росіянина. Наприклад, на US Open-2025 Медведєв отримав усемеро більший штраф за суперечки з арбітром на вишці та знищення своєї ракетки.

Данило Медведєв Скандали в тенісі

Данило Медведєв

Останні новини