Чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam вперше вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Японська тенісистка Наомі Осака (16) у тригодинному поєдинку третього кола Ролан Гаррос здолала американку Іву Йович (17) і вперше в кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу паризького мейджору.

Рахунок зустрічі 7:6(5), 6:7(3), 6:4.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Третє коло, 30 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Осака зіграє з сильнішою в зустрічі між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Дар'єю Касаткіною (53, Австралія).

Нагадаємо, що Наомі перемагала на Australian Open (2019, 2021) та US Open (2018, 2020), а на Ролан Гаррос раніше не проходила далі третього кола.

Японка провела рівно 100 матчів на турнірах Grand Slam, у яких здобула 74 перемоги.

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийшли дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).