Дві українки вийдуть на корти Рима 10 травня: відомий час
Дві українські тенісистки проведуть матчі турніру серії WTA 1000 в Римі 10 травня. Еліна Світоліна (10) зіграє в третьому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок стартуватиме в парах.
Суперницею першої ракетки України стане американка Гейлі Баптист (25). Рік тому Світоліна обіграла цю опонентку в Римі саме у третьому колі. Поточного сезону в Маямі Баптист узяла реванш.
Кіченок разом із представницею США Дезіре Кравчик протистоятимуть російській парі Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва.
Розклад матчів українок у Римі на 10 травня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Світоліна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряду турніру в Римі. У стартовому для себе матчі другого кола Еліна обіграла італійку Ноемі Базілетті (427).