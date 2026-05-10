Дві українки вийдуть на корти Рима 10 травня: відомий час

Дві українські тенісистки проведуть матчі турніру серії WTA 1000 в Римі 10 травня. Еліна Світоліна (10) зіграє в третьому колі одиночного розряду, а Людмила Кіченок стартуватиме в парах.

Суперницею першої ракетки України стане американка Гейлі Баптист (25). Рік тому Світоліна обіграла цю опонентку в Римі саме у третьому колі. Поточного сезону в Маямі Баптист узяла реванш.

Кіченок разом із представницею США Дезіре Кравчик протистоятимуть російській парі Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва.

Розклад матчів українок у Римі на 10 травня

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло одиночного розряду

12:00. Еліна Світоліна (Україна) – Гейлі Баптист (США), корт Campo Centrale, 1-м запуском.

Перше коло парного розряду 18:00*. Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Діана Шнайдер/Мірра Андрєєва (-), корт Court 13, 5-м запуском, після матчу чоловічого парного розряду.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Світоліна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряду турніру в Римі. У стартовому для себе матчі другого кола Еліна обіграла італійку Ноемі Базілетті (427).