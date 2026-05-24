Американка українського походження стала суперницею Костюк у другому колі Ролан Гаррос
Марта Костюк
Denys Didkivskyi
Суперницею Марти Костюк (15) у другому колі Ролан Гаррос стане американська тенісистка Кеті Волинець (108). Донька емігрантів з України у своєму стартовому матчі розібралася з володаркою вайлд-кард із Франції Кларою Бюрель (1483).
Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 24 травня
Кеті Волинець (США) – Клара Бюрель (Франція) 6:3, 6:1
Костюк і Волинець зустрічалися один раз, у 2024 році в Пекіні, тоді американка виявилася сильнішою. Їхній матч на Ролан Гаррос має відбутися 27 травня, час початку визначиться пізніше.
Нагадаємо, що Марта легко обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву (89) у першому колі паризького мейджору.
