Американка українського походження стала суперницею Костюк у другому колі Ролан Гаррос

Суперницею Марти Костюк (15) у другому колі Ролан Гаррос стане американська тенісистка Кеті Волинець (108). Донька емігрантів з України у своєму стартовому матчі розібралася з володаркою вайлд-кард із Франції Кларою Бюрель (1483).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 24 травня

Костюк і Волинець зустрічалися один раз, у 2024 році в Пекіні, тоді американка виявилася сильнішою. Їхній матч на Ролан Гаррос має відбутися 27 травня, час початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Марта легко обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву (89) у першому колі паризького мейджору.