Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Бєлінська і Скляр успішно стартували на юніорському Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 31 травня 2026, 18:31
Бєлінська і Скляр успішно стартували на юніорському Ролан Гаррос
Поліна Скляр
btu.org.ua

Юні українські тенісистки Софія Бєлінська та Поліна Скляр вийшли у друге коло юніорського Ролан Гаррос.

14-річна Бєлінська з рахунком 6:3, 7:6(2) обіграла бразилійку Едуарду Гомеш, а на рік старша Скляр розібралася з китаянкою Ю Цзюнь Лінь – 7:6(4), 6:0.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Перше коло, юніорки, 31 травня

Софія Бєлінська (Україна) – Едуарда Гомеш (Бразилія) 6:3, 7:6(2)

Поліна Скляр (Україна) – Ю Цзюнь Лінь (Китай) 7:6(4), 6:0

У наступному колі змагань Скляр зіграє з 14 сіяною "нейтралкою" Феліцатою Дорофєєвою-Рібас, а Бєлінська зутрінеться з сильнішою в матчі між Веллс Ньюман (США) та іспанкою Паолою Піньєрою Селоріо.

Нагадаємо, що у змаганнях жінок на Ролан Гаррос у чвертьфінал пробилися Еліна Світоліна і Марта Костюк, 2 червня вони зіграють між собою.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Софія Бєлінська Поліна Скляр

Софія Бєлінська

14-річна українка вийшла у півфінал другого в кар'єрі професійного турніру
14-річна Бєлінська пробилася у дебютний чвертьфінал дорослого турніру ITF
14-річна українська тенісистка виграла свій перший матч на професійному рівні
14-річна Белінська поступилась росіянці в 3 колі юніорського Australian Open
14-річна Бєлінська вийшла у третє коло юніорського Australian Open

Останні новини