Бєлінська і Скляр успішно стартували на юніорському Ролан Гаррос
Юні українські тенісистки Софія Бєлінська та Поліна Скляр вийшли у друге коло юніорського Ролан Гаррос.
14-річна Бєлінська з рахунком 6:3, 7:6(2) обіграла бразилійку Едуарду Гомеш, а на рік старша Скляр розібралася з китаянкою Ю Цзюнь Лінь – 7:6(4), 6:0.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Перше коло, юніорки, 31 травня
Софія Бєлінська (Україна) – Едуарда Гомеш (Бразилія) 6:3, 7:6(2)
Поліна Скляр (Україна) – Ю Цзюнь Лінь (Китай) 7:6(4), 6:0
У наступному колі змагань Скляр зіграє з 14 сіяною "нейтралкою" Феліцатою Дорофєєвою-Рібас, а Бєлінська зутрінеться з сильнішою в матчі між Веллс Ньюман (США) та іспанкою Паолою Піньєрою Селоріо.
Нагадаємо, що у змаганнях жінок на Ролан Гаррос у чвертьфінал пробилися Еліна Світоліна і Марта Костюк, 2 червня вони зіграють між собою.
