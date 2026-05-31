Бєлінська і Скляр успішно стартували на юніорському Ролан Гаррос

Юні українські тенісистки Софія Бєлінська та Поліна Скляр вийшли у друге коло юніорського Ролан Гаррос.

14-річна Бєлінська з рахунком 6:3, 7:6(2) обіграла бразилійку Едуарду Гомеш, а на рік старша Скляр розібралася з китаянкою Ю Цзюнь Лінь – 7:6(4), 6:0.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Перше коло, юніорки, 31 травня

Софія Бєлінська (Україна) – Едуарда Гомеш (Бразилія) 6:3, 7:6(2)

Поліна Скляр (Україна) – Ю Цзюнь Лінь (Китай) 7:6(4), 6:0

У наступному колі змагань Скляр зіграє з 14 сіяною "нейтралкою" Феліцатою Дорофєєвою-Рібас, а Бєлінська зутрінеться з сильнішою в матчі між Веллс Ньюман (США) та іспанкою Паолою Піньєрою Селоріо.

Нагадаємо, що у змаганнях жінок на Ролан Гаррос у чвертьфінал пробилися Еліна Світоліна і Марта Костюк, 2 червня вони зіграють між собою.