14-річна Бєлінська вийшла у третє коло юніорського Australian Open

Станіслав Матусевич — 26 січня 2026, 13:01
14-річна українська тенісистка Софія Бєлінська впевнено вийшла у третє коло юніорського Australian Open, обігравши у другому раунді турніру румунку Маю Ілінку Бурческу.

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Юніори, друге коло, 26 січня

Софія Бєлінська (Україна) – Мая Ілінка Бурческу (Румунія) 6:0, 6:4

У наступному раунді змагань Софія зіграє проти 17-річної росіянки Єкатерини Тупіциної.

Ще троє українських юніорів: Микита Білозерцев, Антоніна Сушкова та Поліна Скляр свої матчі другого кола Australian Open проведуть 27 січня.

