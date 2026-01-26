14-річна Бєлінська вийшла у третє коло юніорського Australian Open
Софія Бєлінська
btu.org.ua
14-річна українська тенісистка Софія Бєлінська впевнено вийшла у третє коло юніорського Australian Open, обігравши у другому раунді турніру румунку Маю Ілінку Бурческу.
Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.
Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Юніори, друге коло, 26 січня
Софія Бєлінська (Україна) – Мая Ілінка Бурческу (Румунія) 6:0, 6:4
У наступному раунді змагань Софія зіграє проти 17-річної росіянки Єкатерини Тупіциної.
Ще троє українських юніорів: Микита Білозерцев, Антоніна Сушкова та Поліна Скляр свої матчі другого кола Australian Open проведуть 27 січня.