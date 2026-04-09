14-річна українська тенісистка виграла свій перший матч на професійному рівні

14-річна Софія Бєлінська здобула перемогу у своєму першому матчі на дорослому рівні. На турнірі серії ITF W15 в американській Боніта-Спрінгс юна українка обіграла на три роки старшу чешку Анну Дворачкову. Обидві тенісистки поки не мають рейтингу WTA.

Гра тривала півтори години і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

ITF W15, Bonita Springs

Боніта-Спрінгс, США, грунт

Призовий фонд: $15,000

Перше коло, 9 квітня

У наступному колі змагань українка зустрінеться з п'ятою сіяною росіянкою Дар'єю Єгоровою (663).

До основної сітки турніру в Боніта-Спрінгс Бєлінська потрапила за юніорським рейтингом, завдяки програмі для найсильніших юніорів світу, яким надається можливість, не маючи дорослого рейтингу, потрапляти в основу професійних змагань.

Наразі Софія є другою ракеткою України серед юніорів і посідає 55 місце у світовій юніорській класифікації.

Нагадаємо, що напередодні Дар'я Снігур вийшла у друге коло турніру ITF у французькому Кальві.