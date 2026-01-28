14-річна Белінська поступилась росіянці в 3 колі юніорського Australian Open

Українська тенісистка Софія Белінська зазнала поразки від нейтральної росіянки Єкатіріни Тупіциної в межах 3 кола юніорського Australian Open, який триває у Мельбурні.

Зустріч завершилась у двох сетах з рахунком 6:2, 7:6(5).

Українка не зуміла виконати жодної подачі навиліт, здійснила дві подвійні помилки та реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Юніори, третє коло, 28 січня

Єкатіріна Тупіцина (-) – Софія Бєлінська (Україна) 6:2, 7:6(5)

На юніорському AO-2026 продовжують боротьбу ще два представники України Микита Білозерцев проведе поєдинок 3 кола проти тайванця Куан-Шоу Чена, а Антоніна Сушкова на цій же стадії зустрінеться з 8 сіяною американкою Теа Фродін.

Зауважимо, що інша українка Поліна Скляр вилетіла на стадії другого кола, поступившись представниці Франції Ксенії Єфрємовій.

Раніше стало відомо, що Софія Бєлінська та Поліна Скляр отримають грошові гранти від ITF у 2026 році за програмою розвитку молодих талантів.