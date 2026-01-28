Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

14-річна Белінська поступилась росіянці в 3 колі юніорського Australian Open

Станіслав Лисак — 28 січня 2026, 07:37
14-річна Белінська поступилась росіянці в 3 колі юніорського Australian Open
Софія Белінська
Арата Ямаока TENNIS Club / ФТУ

Українська тенісистка Софія Белінська зазнала поразки від нейтральної росіянки Єкатіріни Тупіциної в межах 3 кола юніорського Australian Open, який триває у Мельбурні.

Зустріч завершилась у двох сетах з рахунком 6:2, 7:6(5).

Українка не зуміла виконати жодної подачі навиліт, здійснила дві подвійні помилки та реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Юніори, третє коло, 28 січня

Єкатіріна Тупіцина (-) Софія Бєлінська (Україна) 6:2, 7:6(5)

На юніорському AO-2026 продовжують боротьбу ще два представники України Микита Білозерцев проведе поєдинок 3 кола проти тайванця Куан-Шоу Чена, а Антоніна Сушкова на цій же стадії зустрінеться з 8 сіяною американкою Теа Фродін.

Зауважимо, що інша українка Поліна Скляр вилетіла на стадії другого кола, поступившись представниці Франції Ксенії Єфрємовій.

Раніше стало відомо, що Софія Бєлінська та Поліна Скляр отримають грошові гранти від ITF у 2026 році за програмою розвитку молодих талантів.

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік