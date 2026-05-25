Світоліна назвала важливу ціль на 2026 рік
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) розповіла про пріоритети на поточний сезон.
Про тенісистка сказала в інтерв'ю "Чемпіону".
Серед важливих цілей Еліни – потрапляння на Підсумковий турнір WTA.
"Ми з Енді (Ендрю Беттлс – тренер) говорили про це після турніру в Маямі. Він сказав, що я вже тоді набрала достатньо очок. Навіть якби до Ролан Гаррос я не виграла жодного матчу, то все одно залишалася б у боротьбі за топ-7 сезону.
Більше того – здається, такої кількості очок на цьому відрізку сезону я раніше взагалі не набирала. Турнір у Римі склався ідеально – завершився титулом.
Тому зараз ми не заглядаємо в таблицю Finals, а фокусуємося на хорошому самопочутті – і фізичному, і ментальному. Щоб не було так, як торік, коли вже у вересні я почувалася спустошеною. Тобто зараз ми налаштовуємося на те, щоб поїхати на азійську серію в хорошому стані й настрої", – зазначила Світоліна.
Нагадаємо, після тріумфу на турнірі серії WTA 1000 в Римі Еліна піднялася з п'ятої на третю позицію в Чемпіонській гонці.
Чемпіонська гонка являє собою щорічний рейтинг від початку до кінця сезону. За його підсумками вісім найкращих тенісисток світу потрапляють на Підсумковий турнір, який проводиться у листопаді. Еліна вигравала це змагання у 2018 році.
Напередодні українка у надзвичайно напруженому поєдинку здолала угорку Анну Бондар (57) в першому колі Ролан Гаррос-2026.