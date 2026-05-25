Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Світоліна назвала важливу ціль на 2026 рік

Олександр Булава — 25 травня 2026, 23:07
Світоліна назвала важливу ціль на 2026 рік
Еліна Світоліна
Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) розповіла про пріоритети на поточний сезон.

Про тенісистка сказала в інтерв'ю "Чемпіону".

Серед важливих цілей Еліни – потрапляння на Підсумковий турнір WTA.

"Ми з Енді (Ендрю Беттлс – тренер) говорили про це після турніру в Маямі. Він сказав, що я вже тоді набрала достатньо очок. Навіть якби до Ролан Гаррос я не виграла жодного матчу, то все одно залишалася б у боротьбі за топ-7 сезону.

Більше того – здається, такої кількості очок на цьому відрізку сезону я раніше взагалі не набирала. Турнір у Римі склався ідеально – завершився титулом.

Тому зараз ми не заглядаємо в таблицю Finals, а фокусуємося на хорошому самопочутті – і фізичному, і ментальному. Щоб не було так, як торік, коли вже у вересні я почувалася спустошеною. Тобто зараз ми налаштовуємося на те, щоб поїхати на азійську серію в хорошому стані й настрої", – зазначила Світоліна.

Нагадаємо, після тріумфу на турнірі серії WTA 1000 в Римі Еліна піднялася з п'ятої на третю позицію в Чемпіонській гонці.

Чемпіонська гонка являє собою щорічний рейтинг від початку до кінця сезону. За його підсумками вісім найкращих тенісисток світу потрапляють на Підсумковий турнір, який проводиться у листопаді. Еліна вигравала це змагання у 2018 році.

Напередодні українка у надзвичайно напруженому поєдинку здолала угорку Анну Бондар (57) в першому колі Ролан Гаррос-2026.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна: Хотіла б завершити кар’єру так, як мій чоловік Гаель, але – в Києві
Несподівана підтримка: батьки Монфіса завітали на матч Світоліної на Ролан Гаррос
Огляд перемоги Світоліної на старті Ролан Гаррос-2026
Світоліна – про важку перемогу над Бондар: Зараз просто переповнена емоціями
Світоліна змусила хвилюватись, Ястремська не здивувала: підсумки дня на Ролан Гаррос для українок

Останні новини