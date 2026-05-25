Світоліна назвала важливу ціль на 2026 рік

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) розповіла про пріоритети на поточний сезон.

Про тенісистка сказала в інтерв'ю "Чемпіону".

Серед важливих цілей Еліни – потрапляння на Підсумковий турнір WTA.

"Ми з Енді (Ендрю Беттлс – тренер) говорили про це після турніру в Маямі. Він сказав, що я вже тоді набрала достатньо очок. Навіть якби до Ролан Гаррос я не виграла жодного матчу, то все одно залишалася б у боротьбі за топ-7 сезону.

Більше того – здається, такої кількості очок на цьому відрізку сезону я раніше взагалі не набирала. Турнір у Римі склався ідеально – завершився титулом.

Тому зараз ми не заглядаємо в таблицю Finals, а фокусуємося на хорошому самопочутті – і фізичному, і ментальному. Щоб не було так, як торік, коли вже у вересні я почувалася спустошеною. Тобто зараз ми налаштовуємося на те, щоб поїхати на азійську серію в хорошому стані й настрої", – зазначила Світоліна.