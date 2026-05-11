Чемпіон 2015 року та чоловік Світоліної отримали вайлд-кард на Ролан Гаррос-2026

Станіслав Матусевич — 11 травня 2026, 20:38
Стен Вавринка
Getty Images

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у чоловіків і жінок на другому турнірі Grand Slam поточного сезону Ролан Гаррос.

Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Серед відомих тенісистів відзначимо наявність у списку чемпіона-2015, 40-річного швейцарця Стена Вавринки та 39-річного чоловіка українки Еліни Світоліної Гаеля Монфіса. Обидва спортсмени завершують кар'єри в кінці поточного сезону.

Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали гравці країни, яка приймає турнір, тобто французи.

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків

  • Адам Волтон (103, Австралія)
  • Тітуан Дроге (109, Франція)
  • Уго Гастон (118, Франція)
  • Стен Вавринка (125, Швейцарія)
  • Артур Жеа (143, Франція)
  • Гаель Монфіс (222, Франція)
  • Моїс Куаме (313, Франція)
  • Нішеш Басаваредді (623, США)

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок

  • Леолія Жанжан (127, Франція)
  • Емерсон Джонс (129, Австралія)
  • Сара Ракотоманга Ражаона (159, Франція)
  • Акаша Урхобо (183, США)
  • Фіона Ферро (197, Франція)
  • Еліс Тубельо (256, Франція)
  • Ксенія Єфремова (623, Франція)
  • Клара Бюрель (без рейтингу, Франція)

Нагадаємо, що друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас пропустить Ролан Гаррос-2026.

