Чемпіон 2015 року та чоловік Світоліної отримали вайлд-кард на Ролан Гаррос-2026

Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у чоловіків і жінок на другому турнірі Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос.

Серед відомих тенісистів відзначимо наявність у списку чемпіона-2015, 40-річного швейцарця Стена Вавринки та 39-річного чоловіка українки Еліни Світоліної Гаеля Монфіса. Обидва спортсмени завершують кар'єри в кінці поточного сезону.

Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали гравці країни, яка приймає турнір, тобто французи.

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків

Адам Волтон (103, Австралія)

Тітуан Дроге (109, Франція)

Уго Гастон (118, Франція)

Стен Вавринка (125, Швейцарія)

Артур Жеа (143, Франція)

Гаель Монфіс (222, Франція)

Моїс Куаме (313, Франція)

Нішеш Басаваредді (623, США)

Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок

Леолія Жанжан (127, Франція)

Емерсон Джонс (129, Австралія)

Сара Ракотоманга Ражаона (159, Франція)

Акаша Урхобо (183, США)

Фіона Ферро (197, Франція)

Еліс Тубельо (256, Франція)

Ксенія Єфремова (623, Франція)

Клара Бюрель (без рейтингу, Франція)

Нагадаємо, що друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас пропустить Ролан Гаррос-2026.