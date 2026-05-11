Чемпіон 2015 року та чоловік Світоліної отримали вайлд-кард на Ролан Гаррос-2026
Стен Вавринка
Getty Images
Стали відомі володарі вайлд-кард в основну сітку у чоловіків і жінок на другому турнірі Grand Slam поточного сезону – Ролан Гаррос.
Про це повідомив офіційний сайт змагань.
Серед відомих тенісистів відзначимо наявність у списку чемпіона-2015, 40-річного швейцарця Стена Вавринки та 39-річного чоловіка українки Еліни Світоліної Гаеля Монфіса. Обидва спортсмени завершують кар'єри в кінці поточного сезону.
Традиційно більшість спеціальних запрошень отримали гравці країни, яка приймає турнір, тобто французи.
Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у чоловіків
- Адам Волтон (103, Австралія)
- Тітуан Дроге (109, Франція)
- Уго Гастон (118, Франція)
- Стен Вавринка (125, Швейцарія)
- Артур Жеа (143, Франція)
- Гаель Монфіс (222, Франція)
- Моїс Куаме (313, Франція)
- Нішеш Басаваредді (623, США)
Володарі вайлд-кард на Ролан Гаррос у жінок
- Леолія Жанжан (127, Франція)
- Емерсон Джонс (129, Австралія)
- Сара Ракотоманга Ражаона (159, Франція)
- Акаша Урхобо (183, США)
- Фіона Ферро (197, Франція)
- Еліс Тубельо (256, Франція)
- Ксенія Єфремова (623, Франція)
- Клара Бюрель (без рейтингу, Франція)
Нагадаємо, що друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас пропустить Ролан Гаррос-2026.