Знову за своє: росіянин Мєдвєдєв прилюдно вилаявся після матчу на турнірі в Шанхаї

Російський тенісист Данііл Мєдвєдєв знову в епіцентрі скандалу. Після важкої перемоги на турнірі в Шанхаї над американцем Лернером Тіном (7:6(8), 6:7(9), 6:4) спортсмен не стримав емоцій і прямо на корті вибухнув лайкою російською мовою.

Після фінального розіграшу Мєдвєдєв закричав на повний голос, видавши кілька секунд нецензурних вигуків, які чітко почули як глядачі на трибунах, так і телеглядачі.

Епізод миттєво розлетівся соцмережами, де фанати обговорюють черговий "вибух руської душі" тенісиста, який і раніше неодноразово дивував своїми емоційними спалахами.

Хайповий момент із лайкою вже набрав тисячі переглядів у TikTok і на X (Twitter), ставши одним із найобговорюваніших моментів турніру.

Нагадаємо, напередодні інша "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва аналогічним чином вилаялась прямо на корті.