114 ракетка світу встановила низку рекордів та досягнень після сенсаційного виходу у фінал Ролан Гаррос

24-річна полька Мая Хвалінська (114), яка в 1/2 фіналу Ролан Гаррос перемогла росіянку Діану Шнайдер (23) і вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру Grand Slam, встановила низку цікавих досягнень та рекордів.

Статистичні дані наводить портал OptaAce.

Так, вона стала третьою тенісисткою, яка вийшла до фіналу одиночного розряду під час своєї першої появи в основній сітці турніру після Евонн Гуллагонг (1971 рік) та Кріс Еверт (1973).

Також вона стала третьою тенісисткою в історії Відкритої ери, яка вийшла до свого дебютного фіналу турніру рівня WTA на мейджорі. Раніше це вдавалося лише Венус Вільямс (US Open-1997) та Еммі Радукану (US Open-2021).

Крім того, Хвалінська – перша кваліфаєрка, яка вийшла до фіналу Ролан Гаррос.

Полька стала лише другою в епоху Відкритої ери спортсменкою, яка вийшла до фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді, стартувавши з кваліфікації. Першою була Емма Радукану на US Open-2021. Досягнення є унікальним як серед жінок, так і серед чоловіків.

Також цікаво. що польська тенісистка стала лише четвертою шульгою, яка дісталася фіналу жіночого одиночного розряду паризького мейджора з 1990 року.

Нагадаємо, у фіналі турніру Хвалінська зіграє проти ще однієї росіянки Мірри Андрєєвої, яка в іншому півфіналі вибила українку Марту Костюк.