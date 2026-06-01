Три українські тенісистки завершили виступи в одиночному розряді юніорського Ролан Гаррос
Молоді українські тенісистки Антоніна Сушкова, Софія Бєлінська та Поліна Скляр завершили виступи в одиночному розряді юніорського Ролан Гаррос.
17-річна Сушкова у першому колі програла 13 сіяній німкені Маріеллі Тамм із рахунком 2:6, 3:6.
Дві інші українки невдало провели матчі другого раунду.
14-річна Бєліньска поступилася 11 номеру посіву іспанці Паолі Піньєрі Селоріо – 4:6, 6:1, 0:6. На рік старша Скляр не зуміла нічого протиставити "нейтральній" Феліцаті Дорофєєвій-Рибас – 2:6, 1:6.
Українки виступатимуть ще у парному розряді Ролан Гаррос.
Нагадаємо, напередодні Бєлінська обіграла бразилійку Едуарду Гомеш, а Скляр була сильнішою за Ю Цзюнь Лінь із Китаю.