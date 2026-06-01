Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Три українські тенісистки завершили виступи в одиночному розряді юніорського Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 1 червня 2026, 18:05
Три українські тенісистки завершили виступи в одиночному розряді юніорського Ролан Гаррос
Софія Бєлінська
Junior Tennis Ukraine

Молоді українські тенісистки Антоніна Сушкова, Софія Бєлінська та Поліна Скляр завершили виступи в одиночному розряді юніорського Ролан Гаррос.

17-річна Сушкова у першому колі програла 13 сіяній німкені Маріеллі Тамм із рахунком 2:6, 3:6.

Дві інші українки невдало провели матчі другого раунду.

14-річна Бєліньска поступилася 11 номеру посіву іспанці Паолі Піньєрі Селоріо – 4:6, 6:1, 0:6. На рік старша Скляр не зуміла нічого протиставити "нейтральній" Феліцаті Дорофєєвій-Рибас – 2:6, 1:6.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Перше коло, юніорки, 1 червня

Антоніна Сушкова (Україна) – Маріелла Тамм (Німеччина) 2:6, 3:6

Друге коло, юніорки, 1 червня

Софія Бєлінська (Україна) – Паола Піньєра Селоріо (Іспанія) 4:6, 6:1, 0:6

Поліна Скляр (Україна) – Феліцата Дорофєєва-Рибас (-) 2:6, 1:6

Українки виступатимуть ще у парному розряді Ролан Гаррос.

Нагадаємо, напередодні Бєлінська обіграла бразилійку Едуарду Гомеш, а Скляр була сильнішою за Ю Цзюнь Лінь із Китаю.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Софія Бєлінська Поліна Скляр

Софія Бєлінська

Бєлінська і Скляр успішно стартували на юніорському Ролан Гаррос
14-річна українка вийшла у півфінал другого в кар'єрі професійного турніру
14-річна Бєлінська пробилася у дебютний чвертьфінал дорослого турніру ITF
14-річна українська тенісистка виграла свій перший матч на професійному рівні
14-річна Белінська поступилась росіянці в 3 колі юніорського Australian Open

Останні новини