Їду з Парижа з відчуттям, яке мала не завжди, – Костюк підсумувала свій виступ на Ролан Гаррос

Марта Костюк після поразки у півфіналі Ролан Гаррос від росіянки Мірри Андрєєвої підсумувала свій виступ на паризькому мейджорі.

Відповідний пост тенісистка опублікувала в інстаграмі.

"Я думала про те, що сказати після цього турніру.

Кілька років тому вихід у мій перший півфінал турніру Grand Slam і поразка за крок від фіналу сприймалися б зовсім інакше. Звісно, я розчарована. Я хотіла більшого. Але я їду з Парижа з відчуттям, яке мала не завжди: із вдячністю за те, на що перетворюється цей шлях.

Довгий час я вимірювала все результатами. Останнім часом я вчуся цінувати зростання, яке стоїть за ними, людей, які розділяють цей шлях зі мною, та можливість змагатися на найвищому рівні. Цей турнір нагадав мені, наскільки інакше зараз відчуваються мої стосунки з грою.

Мій перший півфінал турніру Grand Slam. Дякую моїй команді, усім, хто підтримував мене протягом цих двох тижнів, і всім удома, в Україні.

Побачимося на траві", – написала Костюк.