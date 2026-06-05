Їду з Парижа з відчуттям, яке мала не завжди, – Костюк підсумувала свій виступ на Ролан Гаррос
Марта Костюк після поразки у півфіналі Ролан Гаррос від росіянки Мірри Андрєєвої підсумувала свій виступ на паризькому мейджорі.
Відповідний пост тенісистка опублікувала в інстаграмі.
"Я думала про те, що сказати після цього турніру.
Кілька років тому вихід у мій перший півфінал турніру Grand Slam і поразка за крок від фіналу сприймалися б зовсім інакше. Звісно, я розчарована. Я хотіла більшого. Але я їду з Парижа з відчуттям, яке мала не завжди: із вдячністю за те, на що перетворюється цей шлях.
Довгий час я вимірювала все результатами. Останнім часом я вчуся цінувати зростання, яке стоїть за ними, людей, які розділяють цей шлях зі мною, та можливість змагатися на найвищому рівні. Цей турнір нагадав мені, наскільки інакше зараз відчуваються мої стосунки з грою.
Мій перший півфінал турніру Grand Slam. Дякую моїй команді, усім, хто підтримував мене протягом цих двох тижнів, і всім удома, в Україні.
Побачимося на траві", – написала Костюк.
Марта стала першою українкою, яка дісталася до півфіналу на Ролан Гаррос.