Зірковий футболіст Арсенала підбив поліцейського м'ячем під час чемпіонського параду

Святкування першого за 22 роки чемпіонства Арсенала в АПЛ подарувало фанатам не лише море емоцій, а й один із найкумедніших моментів футбольного року.

Під час чемпіонського параду вулицями Лондона капітан "канонірів" Мартін Едегор вирішив розважити вболівальників. Норвежець узяв м'яч і спробував ефектно відправити його в натовп фанатів. Втім, усе пішло не за планом.

Замість уболівальників м'яч прилетів просто в голову поліцейському, який забезпечував порядок під час святкувань. Курйозний момент миттєво потрапив на відео і вже за лічені хвилини розлетівся соцмережами.

Найбільше користувачів розсмішила реакція самого Едегора. Усвідомивши, що щойно накоїв, капітан Арсенала миттєво сховався за бортом відкритого автобуса, ніби намагаючись уникнути відповідальності за свій "удар".

Щоправда, одна деталь не залишилася непоміченою: навіть під час своєї втечі норвежець не випустив із рук стакан із пивом.

Нагадаємо, Арсенал завершив сезон із титулом чемпіона Англії, перервавши 22-річне очікування. Хоча команда Мікеля Артети не змогла здобути дебютну Лігу чемпіонів, поступившись ПСЖ у серії пенальті, це не завадило тисячам фанатів заполонити вулиці Лондона та влаштувати грандіозне святкування.

Раніше повідомлялося, що футболісти Арсенала затролили одноклубника, попросивши під час параду показати голу дупу.