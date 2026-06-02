Хотіли врятувати одного, але поклали другого: медичний електрокар збив футболіста просто під час матчу

Футбол регулярно дарує дивні моменти, але те, що сталося в другій лізі Еквадору, навряд чи можна було передбачити навіть у найсміливіших фантазіях.

У матчі 12-го туру Серії Б між ЛДУ Портовієхо та Ель-Насьоналем медичний електрокар виїхав на поле, щоб евакуювати травмованого футболіста господарів.

Здавалося, операція з порятунку проходить за планом. Однак уже майже на виїзді з поля водій несподівано не впорався з керуванням і врізався в іншого гравця ЛДУ Портовієхо – захисника Едісона Кайседо.

Після зіткнення футболіст опинився на газоні та ще кілька хвилин не підводився, демонструючи наслідки "аварії".

Кумедності ситуації додав той факт, що електрокар приїхав на поле саме для того, щоб допомогти травмованому гравцю, а в підсумку ледь не створив нового пацієнта для медиків.

Відео епізоду миттєво розлетілося соцмережами, а фанати жартують, що це один із найдивніших фолів сезону, адже його автором став не футболіст, а транспорт медичної бригади.

